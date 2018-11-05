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نيكي ميناج تحصد جائزة أفضل فنان بفئة موسيقى الهيب هوب بحفل جوائز "MTV EMA"

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:40 ص
نيكي ميناج تحصد جائزة أفضل فنان بفئة موسيقى الهيب هوب بحفل جوائز MTV EMA
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أحمد جمال أحمد
 


حصدت النجمة "نيكي ميناج" جائزة أفضل فنان بفئة موسيقى الهيب هوب بحفل جوائز الموسيقى الأوروبية MTV EMA في دورته لعام 2018 الجاري.

 

واحتضن مسرح "بيزاكيا أرينا" بمدينة بلباو الإسبانية فعاليات حفل توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية الذي تنظمه قناة mtv، والمعروف باسم MTV EMA.


وكان للنجمة كاميلا كابيو النصيب الأكبر من الترشيحات بالحفل، لنيلها ستة ترشيحات، وجاءت من بعدها النجمة أريانة جراندي ومغني الراب "بوست مالون" بإجمالي خمسة ترشيحات لكل منهما.

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