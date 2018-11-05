أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 4-11-2018
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:02 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - هدى عبدالرازق - داليا الحسين
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
متحدث الرئاسة: القارة الإفريقية هي أرض الفرص
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القارة الإفريقية هي قارة الفرص وأرض الفرص وزاخرة الموارد البشرية والطبيعية.
مهاب مميش: قناة السويس ستحقق أكبر عائد على مدار تاريخها هذا العام
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس من أسرع وآمن القنوات المائية، منوهًا بأن قناة السويس ستحقق أكبر عائد لها على مدى تاريخها هذا العام.
رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشاركته في معرض الصين الدولي للواردات
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل مشاركته في معرض الصين الدولي للواردات، قائلًا إنه عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة شركات صينية.
عضو "البحوث الإسلامية": مصر كانت دولة قبطية.. ويجب إعادة إعمار كنائسها
قال الدكتور محمد أبو هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مصر كانت دولة قبطية ويجب إعادة إعمار كنائسها؛ وهو أمر لا يختلف عليه الشرع أو الأزهر الشريف، موضحًا أن شريعة الإسلام تؤكد على التعامل مع أصحاب الديانات السماوية الأخرى.
ياسر رزق: عمليات الاستهداف مستمرة للمجتمعات العربية
أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق أن هناك حالة عدم اكتفاء لما جرى بالمجتمعات العربية وعمليات الاستهداف مستمرة، مؤكدًا أن القوات المسلحة هي عمود الخيمة في مصر.
وزير الري: تركيب صنابير موفرة للمياه بالمساجد
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن هناك اتفاق مع وزارة الأوقاف لتحويل صنابير المساجد إلى موفرة.
وزير الاتصالات: نعمل على إصدار كارت موحد لكافة المستحقات التي يتلقاها المواطن (فيديو)
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إننا نعمل بالتعاون مع البنك المركزي لإصدار كارت موحد لكافة المستحقات التى يتلقاها المواطن.
أمين الأعلى للآثار: كشف أثري ضخم بسقارة السبت المقبل
أعلن الدكتور مصطفى الوزيري، أمين المجلس الأعلى للأثار، عن أنه سيتم الإعلان عن كشف أثري كبير جدًا بمنطقة سقارة السبت المقبل.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
متحدث الرئاسة: القارة الإفريقية هي أرض الفرص
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القارة الإفريقية هي قارة الفرص وأرض الفرص وزاخرة الموارد البشرية والطبيعية.
مهاب مميش: قناة السويس ستحقق أكبر عائد على مدار تاريخها هذا العام
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس من أسرع وآمن القنوات المائية، منوهًا بأن قناة السويس ستحقق أكبر عائد لها على مدى تاريخها هذا العام.
رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشاركته في معرض الصين الدولي للواردات
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل مشاركته في معرض الصين الدولي للواردات، قائلًا إنه عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة شركات صينية.
عضو "البحوث الإسلامية": مصر كانت دولة قبطية.. ويجب إعادة إعمار كنائسها
قال الدكتور محمد أبو هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مصر كانت دولة قبطية ويجب إعادة إعمار كنائسها؛ وهو أمر لا يختلف عليه الشرع أو الأزهر الشريف، موضحًا أن شريعة الإسلام تؤكد على التعامل مع أصحاب الديانات السماوية الأخرى.
ياسر رزق: عمليات الاستهداف مستمرة للمجتمعات العربية
أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق أن هناك حالة عدم اكتفاء لما جرى بالمجتمعات العربية وعمليات الاستهداف مستمرة، مؤكدًا أن القوات المسلحة هي عمود الخيمة في مصر.
وزير الري: تركيب صنابير موفرة للمياه بالمساجد
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن هناك اتفاق مع وزارة الأوقاف لتحويل صنابير المساجد إلى موفرة.
وزير الاتصالات: نعمل على إصدار كارت موحد لكافة المستحقات التي يتلقاها المواطن (فيديو)
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إننا نعمل بالتعاون مع البنك المركزي لإصدار كارت موحد لكافة المستحقات التى يتلقاها المواطن.
أمين الأعلى للآثار: كشف أثري ضخم بسقارة السبت المقبل
أعلن الدكتور مصطفى الوزيري، أمين المجلس الأعلى للأثار، عن أنه سيتم الإعلان عن كشف أثري كبير جدًا بمنطقة سقارة السبت المقبل.