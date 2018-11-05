تفاصيل نصب مدرسة مزيفة على 500 طالب

كشف النائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب، تفاصيل واقعة نصب مدرسة على الطلاب بـ500 شهادة إعدادية مزورة، قائلًا: "فوجئت بمواطنين غاضبين في مكتبي يشتكون إلى".



وأوضح "عبد الونيس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن أحد الأشخاص فتح سنتر تعليمي صغير وكتب عليه "سنتر الوزير"، وأخبر المواطنين أنه مدرسة ثانوية خاصة ويقبل الطلاب بأقل مجموع من الإعدادية.



وأضاف أن مصروفاته ألفي جنيه سنويًا، ويدرس للطلاب مناهج خاصة بالثانوية العامة، لافتًا إلى أنه يقوم بعمل امتحانات ثانوية عامة مزورة، وأن الوزارة لا تعلم أي شيء عن هذه المدرسة.



وتابع: "أصحاب السنتر نصابين وهربوا، وتركوا أكثر من 500 طالب ثانوية عامة"، معقبًا: "دي حاجة كارثية، والمواطنين غلابة ووافقوا عن جهل، ولكن أين وزارة التربية والتعليم".

