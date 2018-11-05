نشرة أخبار منتصف الليل.. السكة الحديد: عطل فني وراء تأخر قطار بمحطة مطاي

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، تأخر قطار بمحطة مطاي.





أعلنت هيئة السكة الحديد عن تأخر قطار رقم ٩٨١ ركاب مكيف أسوان القاهرة بمحطة مطاي، نتيجة عطل فني مفاجئ بعلب العادم بالجرار بمحطة مطاي.





وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، في بيان له، إنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بجرار آخر بديل بصفة إمداد.





واستكمل القطار رحلته بتأخير ٤٥ دقيقة، وتناشد الهيئة وسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر أي أخبار تتعلق بمرفق السكة الحديد والرجوع إلى المصادر الرسمية وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير.





أشاد المهندس أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين شباب الجمهورية لحزب مستقبل وطن، بجلسات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وقال في تصريحات صحفية، إن هناك توصيات هامة وحوار مُثمر تم في العديد من الملفات مثل أجندة أفريقيا 2063، وهي الأجندة التي تضم محاور عمليات التنمية المختلفة للقارة السمراء، وتمكين ذوي الإعاقة، ودور قادة العالم في تحقيق استدامة السلام.





أشاد النائب محمد الزيني عضو مجلس النواب، بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ والذي يستمر لمدة 3 أيام حتى الثلاثاء 6 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة ما يقرب من 5 آلاف شاب وفتاة، ممثلين لـ160 دولة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة وهو حريص كل الحرص على النهوض بالشباب وتأهيلهم للقيادة السياسية، وتحميلهم للمسئولية.





عثر رجال مباحث قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، على جثة طفلة مجهولة الهوية، مُلقاة داخل "عشة" بجوار قضبان السكة الحديد ببندر المركز.







