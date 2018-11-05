ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"برلماني" يناشد وزير التعليم البحث عن مدرسة زورت 500 شهادة إعدادية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:31 ص
برلماني يناشد وزير التعليم البحث عن مدرسة زورت 500 شهادة إعدادية
سعيد حساسين
طباعة
أمنية فوزي
 
علق الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، على واقعة نصب مدرسة على الطلاب بـ500 شهادة إعدادية مزورة، قائلًا: "خبر غريب وجديد من نوعه، أنا هتجنن من وقت ما سمعته".

وناشد "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، وزير التعليم والأجهزة المعنية بالبحث عن المدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وتابع: "إللي حصل ده مسخرة، أنا هتجنن"، مستنكرًا: "إيه إللي بيحصل ده، هو إحنا فين".
المزيد عن: مدرسة تعليم تزوير اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 4:50:02 AM