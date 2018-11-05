"برلماني" يناشد وزير التعليم البحث عن مدرسة زورت 500 شهادة إعدادية

علق الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، على واقعة نصب مدرسة على الطلاب بـ500 شهادة إعدادية مزورة، قائلًا: "خبر غريب وجديد من نوعه، أنا هتجنن من وقت ما سمعته".



وناشد "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، وزير التعليم والأجهزة المعنية بالبحث عن المدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية معها.



وتابع: "إللي حصل ده مسخرة، أنا هتجنن"، مستنكرًا: "إيه إللي بيحصل ده، هو إحنا فين".

