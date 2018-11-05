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عمرو أديب: تركيا بتبيع الجنسية مقابل 250 ألف دولار

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:06 ص
عمرو أديب: تركيا بتبيع الجنسية مقابل 250 ألف دولار
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
أيد الإعلامي عمرو أديب، إعلان وزارة الإسكان ضوابط منح الإقامة المصرية للأجانب حائزي الوحدات السكنية، معقبًا: "محتاجين موارد، ودولارات".

وأشار "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أن هذا النظام مطبق في عدد كبير من الدول، مقترحًا وضع آلية تمكن المستثمرين من الحصول على الإقامة المصرية مقابل مبالغ معينة.

ولفت إلى أن تركيا تبيع الجنسية التركية مقابل 250 ألف دولار، وتكون مواطن تركي.
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