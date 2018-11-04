رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:42 مسعد نبيل - تصوير: ولاء غنيم
انطلق منذ قليل حفل المطرب اللبناني رامي عياش، بصحبة فرقته الموسيقي، وبقيادة المايسترو مصطفى محمود، المنظم على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، ضمن فعليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ27، حيث يشهد الحفل حضو رعدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب.
وأعتلى عياش، المسرح، على انغام اغنيه "الله عليكي يامصر"، والتي تفاعل معها عدد كبير من الحاصرين، معبرين عن سعادتهم بالتصفيق الحاد الذي ملأ ارجاء المسرح.
يذكر أن الدورة الـ27 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 43 حفلا غنائيا وموسيقيا يشارك فيها 73 مطربا وعازفا سوليست من نجوم 8 دول عربية منهم مدحت صالح (مصر)، عازف البيانو عمر خيرت (مصر)، كارلارميا (لبنان)، نسمة محجوب (مصر)، فرح الموجي (مصر)، عازف الكمان أندرية سويد (لبنان)، نهال نبيل (مصر)، علي الحجار (مصر) وغيرهم.
وأعتلى عياش، المسرح، على انغام اغنيه "الله عليكي يامصر"، والتي تفاعل معها عدد كبير من الحاصرين، معبرين عن سعادتهم بالتصفيق الحاد الذي ملأ ارجاء المسرح.
يذكر أن الدورة الـ27 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 43 حفلا غنائيا وموسيقيا يشارك فيها 73 مطربا وعازفا سوليست من نجوم 8 دول عربية منهم مدحت صالح (مصر)، عازف البيانو عمر خيرت (مصر)، كارلارميا (لبنان)، نسمة محجوب (مصر)، فرح الموجي (مصر)، عازف الكمان أندرية سويد (لبنان)، نهال نبيل (مصر)، علي الحجار (مصر) وغيرهم.
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