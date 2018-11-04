ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:42 م
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـمصر في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش
طباعة
سعد نبيل - تصوير: ولاء غنيم
 
انطلق منذ قليل حفل المطرب اللبناني رامي عياش، بصحبة فرقته الموسيقي، وبقيادة المايسترو مصطفى محمود، المنظم على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، ضمن فعليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ27، حيث يشهد الحفل حضو رعدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب.

وأعتلى عياش، المسرح، على انغام اغنيه "الله عليكي يامصر"، والتي تفاعل معها عدد كبير من الحاصرين، معبرين عن سعادتهم بالتصفيق الحاد الذي ملأ ارجاء المسرح.

يذكر أن الدورة الـ27 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 43 حفلا غنائيا وموسيقيا يشارك فيها 73 مطربا وعازفا سوليست من نجوم 8 دول عربية منهم مدحت صالح (مصر)، عازف البيانو عمر خيرت (مصر)، كارلارميا (لبنان)، نسمة محجوب (مصر)، فرح الموجي (مصر)، عازف الكمان أندرية سويد (لبنان)، نهال نبيل (مصر)، علي الحجار (مصر) وغيرهم.
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
رامي عياش يهدي مصر أغنيه خاصة لـ"مصر" في حفله بالموسيقى العربية (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما رامي عياش دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار رامي عياش أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 12:10:00 AM