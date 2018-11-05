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مساعد وزير الداخلية الأسبق: من يشكك في منظومة السجون مخطئ

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:20 ص
مساعد وزير الداخلية الأسبق: من يشكك في منظومة السجون مخطئ
اللواء مصطفى باز
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أمنية فوزي
 
علق اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمصلحة السجون، على تحويل السجون لورش تجارية، قائلًا إن الإدارة العامة للتأهيل داخل مصلحة السجون تؤدي دورًا اجتماعيًا رائعًا.

وأوضح "باز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أنها تعمل على إعادة المسجون إلى مواطن صالح لحماية المجتمع من شره.

وأكد أن من يشكك في هذه المنظومة مخطئ ويريد التشكيك في نزاهة مصر.
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