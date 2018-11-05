"حقوق الإنسان بالبرلمان": مصر من الدول القلائل التي تهتم بسيكلوجية المسجونين

قال اللواء محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك ورش للمهن المختلفة بداخل السجون على أعلى مستوى، موضحًا أن ما يوجد بالسجون المصرية لا تصدقه عين، وأن كل ما رآى ذلك كان في حالة انبهار.



وأضاف "الغول"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن السجن لم يعد يقتصر على مكان للعقاب بل أصبح مكانًا لتدريب المسجون على الحرف المختلفة ثم توفير عمل بمقابل مادي لينفق على أبنائه وهو بداخل السجن.



ولفت إلى أن المسجون يحصل على شهادة بمثابة شهادة دولية تمكنه من العمل خارج مصر وداخلها بعد خروجه من السجن.



وأشار إلى أن مصر من الدول القلائل التي تهتم بسيكلوجية المسجونين، وأن الأدلة الجنائية أصبحت على مستوى عالي جدًا من الحرفية، مؤكدًا أن مستوى السجون أصبح عاليًا جدًا.

