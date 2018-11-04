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صدى- السعودية| صلة: وظائف إدارية شاغرة للنساء بالرياض

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:21 م
صدى- السعودية| صلة: وظائف إدارية شاغرة للنساء بالرياض
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تقدم صحيفة صدى كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

                            

كشفت شركة "صلة" المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، اليوم الأحد، عن توافر وظائف إدارية للسعوديات، على مسمى "ممثلة خدمة عملاء"، للعمل ضمن نظام الشفتات المسائية من المنزل لدى فروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في منطقة الرياض.

 

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، والأفضلية لمن تمتلك خبرة سابقة في نفس المجال.


المصدر| صحيفة صدى

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