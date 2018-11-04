"هواوي" تحافظ على مكانتها كثاني أكبر مصنع هواتف ذكية بالعالم في الربع الثالث

وفقاً لإحصائيات العالمية الصادرة عن مؤسسة البيانات الدولية‘(IDC) المختصة بدراسة العلامات التجارية للهواتف الذكية وأدائها في الأسواق العالمية والمحلية، تمكنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية من حيث حجم مبيعات الهواتف الذكية، وذلك بعد التفوق مجدداً على شركة "أبل" الأمريكية خلال الربع الثالث من عام 2018 على التوالي.





حققت هواوي خلال هذا الربع مكاسب هائلة بالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي بلغت 4.2 نقطة لتصل إلى 14.6 في المئة من اجمالي عدد شحنات الهواتف الذكية للأسواق العالمية، حيث استطاعت هواوي بيع حوالي 52 مليون هاتف ذكي خلال أشهر الربع الثالث من العام. دفعت هذه الأرقام الجيدة بالشركة إلى المركز الثاني للربع الثاني على التوالي، لتتفوق بذلك على مبيعات شركة آبل التي استطاعت بيع 46.9 مليون هاتف آيفون وسيطرت على 13.2% من حصة السوق، تُعتبر هذه الأرقام نجاحاً واضحاً لهواوي إذا ما تمت مقارنتها بالأرقام المسجّلة في نفس الفترة من العام الماضي عندما باعت الشركة حوالي 39.1 مليون هاتف ذكي، وبالتالي فإن الشركة سجّلت زيادة قدرها 32.9% على أساس سنوي.





والجدير بالذكر، أن احتلال هواوي للمركز الثاني عالمية ناتج عن تصميم هواتف ذكية متطورة يتطلع اليها المستخدمين بكل فئاتهم، وبالأخص سلسلة "P-Series" الأخيرة التي تشمل كل من( P20 وP20 Pro) التي تستمر في تلقي طلبات قوية من المستهلكين، بالإضافة الي أحدث سلسلة "Mate 20 Series" التي تشمل( Mate 20 وMate 20 Pro9، التي أطلقتهم الشركة في منتصف الشهر الماضي.