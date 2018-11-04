بوليساريو تطالب شركة تأمين فرنسية بوقف نشاطها في الصحراء

طلبت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، بوليساريو، من شركة تأمين فرنسية، وقف أنشطتها في الصحراء الغربية التي يسيطر المغرب على معظمها، حسب ما أفاد به اليوم الأحد، محامي الجبهة الانفصالية التي تكثّف حملاتها القضائية ضد الشركات العاملة في الصحراء.











وأعلن المحامي جيل ديفير، إرسال إخطار بذلك في 31 أكتوبر الماضي إلى الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية، كوفاس، التي تؤمّن خاصةً الشركات والبنوك ضد مخاطر عدم الدفع.





وأضاف "أمهلناها 15 يوماً للرد، وإذا رفضت سنتقدم بشكوى جزائية بتهمة ارتكاب جريمة استعمار عبر نقل سكان"، مشيراً إلى قرارين لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في 2016 و2018.





وحسب المحامي، فإن القرارين نصا على أن "المغرب والصحراء الغربية منطقتان منفصلتان"، وأن "المغرب لا يملك السيادة على هذه الأراضي، ولا على المياه المحاذية لها، وأنه لا يمكن أن يقام فيها نشاط اقتصادي إلا بموافقة شعب الصحراء الغربية".





واعتبر المحامي أن كوفاس، التي كانت قبل تخصيصها في 1994، تقضمن باسم الدولة الفرنسية الشركات الفرنسية المصدرة، انتهكت مضمون القرارين بتجاهل الإشارة إليهما في مذكراتها الإعلامية، وعلى موقعها خريطة للمغرب، تشمل الصحراء الغربية.





يُذكر أنه عند رحيل المستعمر الإسباني في 1975 سيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية معلناً سيادته عليها.





واندلع نزاع مسلح بين المغرب وبوليساريو، المدعومة من الجزائر، التي تطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 1991.





وكثفت بوليساريو في الفترة الأخيرة حملاتها القانونية والقضائية أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، وفي جنوب أفريقيا، أين حُجزت شحنة فوسفات مستخرجة من الصحراء الغربية.





وتقدّمت الجبهة في سبتمبر بشكوى ضد شركة فرنسية لتصدير منتجات البحر عاملة في ساحل الصحراء الغربية، وفي أكتوبر بشكوى أخرى ضد 6 كيانات فرنسية تعمل في هذه الأراضي وهي بنوك بي ان بي باريبا، وسوسييتيه جنرال، و"كريدي أغريكول، وشركة التأمين اكسا، وشركة الطيران ترانسافيا، ومجموعة يو سي بي ايه السياحية.





وحسب المحامي، جاءت الدعاوى بناءً على الفصل 461-26 من القانون الجزائي الفرنسي الذي يعاقب على المشاركة في "نقل قسم من سكان مدنيين من قوة محتلة على الأراضي التي تحتلها".