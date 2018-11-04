عاجل .. ماذا يحدث لو تم خصم 12 نقطة من الزمالك؟

منح الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الزمالك المصري مهلة أخيرة بشأن سداد مستحقات لاعبيه السابقين، الغاني جونيور أجوجو والكاميروني أليكس موندومو، وذلك قبل يوم 15 نوفمبر الجاري.





وكان الإتحاد الدولي قد أرسل خطابًا للإتحاد المصري يُخطره برفض استشكال نادى الزمالك فى قضيتى أجوجو وأليكس موندومو، بعدما تقدم مسئولى النادى الأبيض باستشكالاً فى تلك القضايا من أجل إيقاف تنفيذ أي عقوبات على النادي حتي سداد مستحقات اللاعبان.





وسدد الزمالك 150 ألف دولار لكل من أجوجو وموندومو، وأصبح مطالبًا بسداد باقي مستحقات اللاعبين قبل يوم 15 نوفمبر الجاري وإلا سيتم خصم 12 نقطة من رصيد الفريق في مسابقة الدوري المصري.





الزمالك يسير بخطوات ثابتة في الدوري المصري هذا الموسم تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، وينفرد بصدارة ترتيب المسابقة الحالي برصيد 20 نقطة، وحال تنفيذ عقوبة الفيفا عليه سوف ينخفض رصيده إلي 8 نقاط وفي هذه الحالة سيتساوي مع المقاولون العرب صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري.





وحال تراجع الزمالك للمركز الأخير برصيد 8 نقاط، سينفرد ناديي الانتاج الحربي وبيراميدز بالصدارة ولكل منهما 19 نقطة، غير أن الأول يتفوق بفارق الأهداف، وذلك بناءًا على الترتيب الحالي للدوري.



