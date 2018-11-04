ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

وزير الري: تركيب صنابير موفرة للمياه بالمساجد

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:10 م
وزير الري: تركيب صنابير موفرة للمياه بالمساجد
وزير الري
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن هناك اتفاق مع وزارة الأوقاف لتحويل صنابير المساجد إلى موفرة.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره مع فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أنه عقب انتهاء منتدى شباب العالم سيتم تركيب أول صنبور موفر في أحد المساجد، منوهًا بأن كل نقطة مياه يتم توفيرها تكون للمستقبل حتى لا نواجه أزمة.

ولفت إلى أنه تم توقيع غرامة بقيمة 50 ألف جنيه على نادي الصيد لإهداره المياه، محذرًا أنه لو تكرر الأمر سيلجأ للقضاء، ويضاعف الغرامة.
المزيد عن: وزير الري منتدى العالم مصر محمد عبد العاطي غرامه توك شو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
6
x
17:00
1
ساوثهامتون
تشيلسي
3
x
18:00
1
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
0
x
19:30
0
إشبيلية
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
21:30
0
ميلان
كأس آسيا تحت 19 سنة (النهائي)
كوريا الجنوبية
1
x
14:30
2
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/4/2018 10:40:05 PM