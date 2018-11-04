وزير الري: تركيب صنابير موفرة للمياه بالمساجد



وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره مع فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أنه عقب انتهاء منتدى شباب العالم سيتم تركيب أول صنبور موفر في أحد المساجد، منوهًا بأن كل نقطة مياه يتم توفيرها تكون للمستقبل حتى لا نواجه أزمة.



ولفت إلى أنه تم توقيع غرامة بقيمة 50 ألف جنيه على نادي الصيد لإهداره المياه، محذرًا أنه لو تكرر الأمر سيلجأ للقضاء، ويضاعف الغرامة.



قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن هناك اتفاق مع وزارة الأوقاف لتحويل صنابير المساجد إلى موفرة.