ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التحالف العربي يدمر عتادا عسكريا للحوثيين في حجة باليمن

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:54 م
التحالف العربي يدمر عتادا عسكريا للحوثيين في حجة باليمن
طباعة
وكالات
 
دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عتادا عسكريا لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال اليمن، اليوم الأحد، ما خلف قتلى في الغارات التي استهدفت تحركات عسكرية في إحدى البلدات الريفية.

وقال سكان، إن طيران التحالف العربي، أغار على تجمع لميليشيات الحوثي في بلدة حيران بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأوضح السكان أن أربعة من عناصر الميليشيات قتلوا إثر غارة جوية استهدفت عربة عسكرية كانوا على متنها.

وقال موقع الجيش اليمني من جهته، إنه تمكن من دك مواقع للانقلابيين الموالين لإيران في محافظة حجة، متحدثاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.
المزيد عن: عسكري عتاد حجة تدمير اليمن العربي الحوثيين التحالف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
6
x
17:00
1
ساوثهامتون
تشيلسي
3
x
18:00
1
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
0
x
19:30
0
إشبيلية
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
21:30
0
ميلان
كأس آسيا تحت 19 سنة (النهائي)
كوريا الجنوبية
1
x
14:30
2
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/4/2018 9:10:00 PM