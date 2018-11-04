التحالف العربي يدمر عتادا عسكريا للحوثيين في حجة باليمن

دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عتادا عسكريا لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال اليمن، اليوم الأحد، ما خلف قتلى في الغارات التي استهدفت تحركات عسكرية في إحدى البلدات الريفية.





وقال سكان، إن طيران التحالف العربي، أغار على تجمع لميليشيات الحوثي في بلدة حيران بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.







وأوضح السكان أن أربعة من عناصر الميليشيات قتلوا إثر غارة جوية استهدفت عربة عسكرية كانوا على متنها.





وقال موقع الجيش اليمني من جهته، إنه تمكن من دك مواقع للانقلابيين الموالين لإيران في محافظة حجة، متحدثاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.