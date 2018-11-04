إيطاليا: مقتل 9 من عائلة واحدة في الفيضانات بصقلية

ذكر مسؤولون اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا حتفهم في جزيرة صقلية الإيطالية، بسبب سوء الأحوال الجوية، بينهم 9 من أسرة واحدة، ليرتفع بذلك عدد قتلى العواصف التي تجتاح إيطاليا إلى 29.







ولقي التسعة حتفهم في كاستلداتشا قرب باليرمو عاصمة صقلية، عندما أغرقت مياه الفيضانات المنزل الذي تجمعوا فيه للاحتفال بعيد ميلاد أحدهم.