"الزراعة": قطاع الدواجن لايستخدم الهرمونات على الإطلاق

قالت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة، تعقيبًا على تحذير طبيب بيطري من تناول الدواجن البيضاء؛ لكونها يتم حقنها بالهرمونات، إن سلالات الدجاج الأبيض مختارة وراثيًا لتعطي أعلى إنتاجية مع أقل نسبة علف مستخدمة، وهذ يعني أن لها برنامج غذائي ورعاية وتحصينات.



وأكدت "محرز"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أن قطاع الدواجن لايستخدم به أي هرمونات على الإطلاق؛ لأن الهرمون لايذوب في المياة حتى يتم إعطاءه للدواجن.



وتابع، أن المشكلة في مصر أن البعض يتحدث في غير تخصصه.

