ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"الزراعة": قطاع الدواجن لايستخدم الهرمونات على الإطلاق

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:34 م
الزراعة: قطاع الدواجن لايستخدم الهرمونات على الإطلاق
الدكتورة مني محرز
طباعة
رقية جمال
 
قالت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة، تعقيبًا على تحذير طبيب بيطري من تناول الدواجن البيضاء؛ لكونها يتم حقنها بالهرمونات، إن سلالات الدجاج الأبيض مختارة وراثيًا لتعطي أعلى إنتاجية مع أقل نسبة علف مستخدمة، وهذ يعني أن لها برنامج غذائي ورعاية وتحصينات.

وأكدت "محرز"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أن قطاع الدواجن لايستخدم به أي هرمونات على الإطلاق؛ لأن الهرمون لايذوب في المياة حتى يتم إعطاءه للدواجن.

وتابع، أن المشكلة في مصر أن البعض يتحدث في غير تخصصه.
المزيد عن: هرمونات الفراخ تسمين الفراخ الزراعة المصرية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
6
x
17:00
1
ساوثهامتون
تشيلسي
3
x
18:00
1
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
0
x
19:30
0
إشبيلية
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
21:30
0
ميلان
كأس آسيا تحت 19 سنة (النهائي)
كوريا الجنوبية
1
x
14:30
2
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/4/2018 9:10:00 PM