جهاد سيف: دعوات إلغاء منتدى شباب العالم "مُخطط تخريبي"

استنكر جهاد سيف نائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما يروجه البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مُطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء فعاليات منتدى شباب العالم 2018 والمُنعقد بمدينة السلام شرم الشيخ قائلا: "مُخطط تخريبي لإحراج مصر أمام المجتمع الدولي"، وذلك على خلفية حادث المنيا الإرهابي.





وقال في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن من يروج تلك الدعوات، لا يعوا حجم مسؤولية استضافة البلاد لمنتدى دولي عالمي، يشارك فيه أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة مُمثلين لـ 160 دولة حول العالم، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة في فعالياته، مُشيرًا إلى أن منتدى شباب العالم فرصة عظيمة للترويج للسياحة المصرية، خاصة وأنه يشهد حضور وفود أجنبية من مختلف دول العالم.





وأكد "سيف" أن المصريين بكافة طوائفهم تألموا من حادث المنيا الإرهابي، مشددًا على أن مواجهة الإرهاب الحقيقية تأتي بالتنمية تزامنًا مع المواجهات الأمنية والعسكرية، موضحًا أن الكثيرين ممن شاركوا في أعمال المنتدى، سيصبحون في المستقبل القريب بمواقع مسؤولة بالدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.