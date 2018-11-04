رسالة عباس أبو الحسن إلى والدته في ذكرى رحيلها

بعث الفنان عباس أبو الحسن، برسالة لوالدته التي تمر اليوم الإثنين 4 نوفمبر، الذكرى الأولى لرحيلها.





وقال "أبو الحسن" في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اليوم الذكرى السنوية الأولى لأمي وحبيبتي المغفور لها بإذن الله الشريفة شمس الإتربي، لقد مضى عام على غيابك ولكن روحك حاضرة في الفؤاد والوجدان"، مضيفا: "أحيا في خيرك وأعيش في رحاب سيرتك العطرة وفِي ظلال أياديكي البيضاء.. اللهم اني أسألك في هذه الساعة إن كانت في سرور فزدها من نعيمك وإن كانت في عذاب فنجها برحمتك فأنت الغني الحميد واكتبها عندك مع الصالحين والصديقين والأخيار واجمعني بها حين تحين ساعتي.. اللهم إني أسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تتقبل مني دعائي الخالص لوجهك الكريم".







