ضبط كميات ضخمة من المتفجرات والمخدرات للحوثيين في مأرب باليمن

قال مصدر أمني في محافظة مأرب اليمنية، اليوم الأحد، إن القوات المشتركة ضبطت كميات كبيرة من المتفجرات، ونصف طن من الحشيش المخدر، في عمليتين منفصلتين.





ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، عن المصدر أن "نقطة أمنية ضبطت 720 قالب تي. إن. تي، جاهزة للتفجير، معبأة في 11 صندوقاً، على متن سيارة، كانت في طريقها إلى مأرب.

وأشار المصدر إلى أن نقطة أمنيةً أخرى "ضبطت 500 كيلوغرام من الحشيش المخدر، على متن إحدى القاطرات أثناء توجهها الى مليشيا الحوثي في صنعاء".