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عاجل.. الزمالك مهدد بخصم 12 نقطة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:14 م
عاجل.. الزمالك مهدد بخصم 12 نقطة
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أحمد الهواري
 

 

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم بوصول إخطار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، برفض استشكال نادي الزمالك فى قضيتى الغانى أجوجو والكاميرونى أليكس موندومو، بعدما تقدم إدارة القلعة البيضاء باستشكال فى هاتين القضيتين.

 

ويفيد الإخطار بخصم 12 نقطة من الزمالك في حالة عدم سداد مستحقات الثنائي في موعد أقصاه 30 يوم.

 

جدير بالذكر أن نادى الزمالك سدد فى الفترة الماضية 150 ألف دولار لكل لاعب سواء الكاميرونى موندومو أو الغانى أجوجو، وأصبح الزمالك مهددا بخصم 12 نقطة من رصيده فى مسابقة الدوري.

المزيد عن: كورة رياضة الفيفا الزمالك اجوجو 12 نقطة
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