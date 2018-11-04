إعلامي أمريكي: "القيادة الأمريكية سيئة الآن وتخزينا"
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:15 مأمنية فوزي
قال الإعلامي الأمريكي فيليب كوستو، مقدم برامج في قناة "فوكس نيوز"، إن هناك نقص في القدرة القيادية في أمريكا سواء في الرئاسة أو البرلمان، موضحًا أن القيادة الأمريكية الآن سيئة وهي مشكلة كبيرة.
وأضاف "كوستو"، خلال لقاءه مع فضائية "dmc"، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مساء الأحد، أن قطاع الأعمال يأخذ دور القيادة الآن في أمريكا.
وأشار إلى أن نقص المياه تحدي كبير، وأن نقص المياه يهدد الأعمال، متابعًا: "الرئيس والبرلمان الأمريكي مخزيين لنا كأمريكيين في قضيتي تغير المناخ والطاقة، ولكن هناك فرص للاستثمار في مصر قطاعات الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية والمياه، وهذا هو الجانب الذي يفيد به البلدان الغربية".
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