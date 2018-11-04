إعلامي أمريكي: "القيادة الأمريكية سيئة الآن وتخزينا"

قال الإعلامي الأمريكي فيليب كوستو، مقدم برامج في قناة "فوكس نيوز"، إن هناك نقص في القدرة القيادية في أمريكا سواء في الرئاسة أو البرلمان، موضحًا أن القيادة الأمريكية الآن سيئة وهي مشكلة كبيرة.





وأضاف "كوستو"، خلال لقاءه مع فضائية "dmc"، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مساء الأحد، أن قطاع الأعمال يأخذ دور القيادة الآن في أمريكا.



