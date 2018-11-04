عضو تنسيقية شباب الأحزاب: التنمية المستدامة لن تأتي إلا بإحلال السلام

قال السيد رمزي السيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسات منتدى شباب العالم اليوم كانت عبارة عن جلسة قادة العالم في استدامه السلام، والدعوة إليها، مؤكدًا أن التنمية المستدامة لن تأتي إلا من خلال ضرورة إحلال السلام.





وأشار "رمزي" في نصريح خاص لبوابة "الفجر"، إلى أن الجلسة أكدت أن مصر ليس بها فتنة طائفية، وتختلف عن غيرها من الدول ببنائها للمساجد والكنائس معًا وليس المساجد فقط، بالإضافة إلى كيفية مواجهة الإرهاب والتطرف.





كما أشار "رمزي" إلى أن الجلسة الأخرى وهي أجندة إفريقيا 2063 التي نريدها، تناولت الإهتمام بالمرأه والشباب الإفريقي، وأن مصر قلب القارة السوداء تتبادل الخبرات بينها وبين الدول الإفريقية، بالإضافة إلى الحفاظ على أرواح الشباب حتى ولو لم نتمكن من توفير فرص العمل لهم بدلا من غرقهم فى البحر بسبب الهجره الغير شرعية.



