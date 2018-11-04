شاهد.. اعترافات عصابة السطو المسلح على سيارة سجائر بمدينة نصر (فيديو)

أدالى أعضاء عصابة السطو المسلح على سيارة تابعه لشركة سجائر بمدنية نصر، باعترافات تفصيلة ، عن تتبع خطط سيرها من امام الشركة ،حتى تنفيذ سرقة قرابة مليون جنيه.





كان قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغا من "سامى ع.ر" أمين خزينة بإحدى شركات تصنيع السجائر، والكائن مقرها بدائرة قسم أول مدينة نصر، و"هشام ح.ع" -، سائق سيارة تابعة للشركة؛ أنه أثناء سيرهما بدائرة القسم وبحوزتهما 946 ألف جنيه لإيداعها بالحساب الخاص بالشركة بأحد البنوك؛ اعترضهما 4 أشخاص ملثمين يستقلون سيارة ملاكى "حددا رقمها" واستولوا منهما على المبلغ تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.





وشكل قطاع الأمن العام فريق بحث بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة لضبط الجناة، وأثناء السير في إجراءات البحث، تمكنت وحدة مباحث قسم أول مدينة نصر من ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة حال سيرها بدائرة القسم قيادة "وليد ا.ح"، مقيم بدائرة قسم الشيخ زايد بالجيزة، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 2 بندقية آلية، ومبلغ مالى، واللوحات المعدنية المستخدمة في الواقعة والتي حددها المبلغان بالتحقيقات.





وبمواجهة قائد السيارة بالواقعة، اعترف بارتكابها بالاشتراك مع "هانى.ر.م" مسجل شقي خطر، و"محمود.س.ع" حاصل على دبلوم، و"عبدالله.أ.ع" وشهرته "جنتلة" حاصل على دبلوم، و"أحمد.ع.إ" وشهرته "أحمد التل" حاصل على دبلوم، جميعهم مقيمين بالزقازيق بمحافظة الشرقية، مستخدمين الأسلحة المضبوطة، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، أعدت القوات الأكمنة الأمنية اللازمة لضبطهم، وأثناء مشاهدة المتهم الأول للقوات حال قيادته سيارة ملاكى الشرقية بأحد الطرق بدائرة مركز الزقازيق، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات باستخدام بندقية آلية، فبادلته القوات إطلاق النيران ما أدى إلى مقتله، وضبط بحوزته البندقية المستخدمة وبخزينتها 13 طلقة من ذات العيار.



