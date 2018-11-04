إعلامي أمريكي: الرئيس السيسي يلهم الجميع بخطاباته في منتدى شباب العالم

أشاد الإعلامي الأمريكي فيليب كوستو، مقدم برامج في قناة "فوكس نيوز"، بمنتدى شباب العالم 2018، موضحًا أنه تميز عن منتدى العام الماضي.





وأضاف "كوستو"، خلال لقاءه مع فضائية "dmc"، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلهم الجميع بخطاباته في جلسات منتدى شباب العالم.



