إعلامي أمريكي: الرئيس السيسي يلهم الجميع بخطاباته في منتدى شباب العالم
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:05 مأمنية فوزي
أشاد الإعلامي الأمريكي فيليب كوستو، مقدم برامج في قناة "فوكس نيوز"، بمنتدى شباب العالم 2018، موضحًا أنه تميز عن منتدى العام الماضي.
وأضاف "كوستو"، خلال لقاءه مع فضائية "dmc"، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلهم الجميع بخطاباته في جلسات منتدى شباب العالم.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، أمس السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.