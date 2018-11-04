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صلاح محسن يثير الذعر في مران الأهلي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:50 م
صلاح محسن يثير الذعر في مران الأهلي
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علي نبوي
 
سقط صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في نهاية مران الفريق الأحمر والمقام على استاد مختار التتش بالجزيرة.

وجاء سقوط مهاجم الأهلي خلال التقسيمة التي أجراها الفرنسي باتريس كارتيرون في المران دون أن يتدخل معه أحد.

وتدخل خالد محمود طبيب الأهلي لفحص اللاعب والاطمئنان عليه.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق، لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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