شطة: أزراو مهدد بالإيقاف.. والكاف لن يلجأ لحكام أجانب في رادس





أكد عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن مباراة رادس ستكون صعبة على الأهلي والترجي واسبقية تسجيل الاهداف بين الفريقين ستحسم من سيكون موقفه اقرب من منصة التتويج.

وتابع شطة في تصريحات لبرنامج ستوديو 93.7 على راديو أون سبورت :" تجربة تطبيق تقنية الفيديو رائدة ويجب الأستمرار بالعمل بها واعتقد ان الصعوبات التي واجهت التجربة في مباراة برج العرب كان سببها النقل التليفزيوني، وأمور تخص البث بجانب صعوبة اتخاذ قرار في حالات ضربات الجزاء التي احتسبت للأهلي لانها جدلية".

وأكمل شطة:" الكاف لن يلجأ للأستعانة بحكم من خارج إفريقيا لادارة مباراة تونس وسيرفض اي طلب يقدم من الطرفين الأهلي والترجي ".

وأتم:" أزارو معرض للايقاف من قبل لجنة الانضباط بواقع لائحتين الأولي هي التحايل على الحكم و الثانية هي السلوك غير الرياضي لكن يجب اثبات صحة اللقطة اولا وايضا قد لا تطبق العقوبات لضيق الوقت قبل مباراة النهائي في رادس".