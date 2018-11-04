نشطاء التواصل الاجتماعى يرصدون فيديو جديد يكشف فضائح مونديال قطر





تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان: "فضائح مونديال ٢٠٢٢ تتوالى على قطر"، حيث تناول الفيديو التسريبات الجديدة، التي فضحت التدخل السياسي للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لمنح قطر حق تنظيم مونديال 2022.





وذكرت صحيفة "بليتشر ريبورت" البريطانية، فإن "ساركوزي"، دعم قطر مقابل صفقة مع تميم بن حمد.





وأشار الفيديو إلى أن الصفقة تضمنت شراء قطر لنادي باريس سان جيرمان لإنقاذه من أزمته المالية، التي كادت أن تعصف به، بجانب تدشين قناة "بي ان سبورتس" الفرنسية.







