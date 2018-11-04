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الخارجية الأمريكية: العقوبات الجديدة على إيران هي الأقسى

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:47 م
الخارجية الأمريكية: العقوبات الجديدة على إيران هي الأقسى
مايك بومبيو
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وكالات
 

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن العقوبات التي سيتم إعادة فرضها على طهران، هي الأقسى من نوعها على الإطلاق وهدفها ردع سلوك النظام الإيراني ودعمه للإرهاب.

وقال بومبيو لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "العقوبات الأمريكية على طهران ساهمت في خفض الكثير من صادراتها النفطية، ونسعى لإيصال حجم الصادرات إلى صفر".

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول، اعتباراً من يوم غد الاثنين، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.

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