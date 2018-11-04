خالد النبوي يبدأ انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم من "أكاديمية الفنون"

في إطار الحملة القومية للتبرع بالدم، تستقبل أكاديمية الفنون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 من نوفمبر الجاري سيارة للتبرع بالدم، وذلك بمقر الأكاديمية أمام المعهد العالي للفنون المسرحية، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

وأعرب الفنان خالد النبوي سفير بنوك الدم للهلال الأحمر عن سعادته بانطلاق هذه الحملة من مقر أكاديمية الفنون الذى يعتبره بمثابة بيته الثاني، تأتى هذه المشاركة في إطار اكبر حملة للتبرع بالدم في كل محافظات مصر وذلك للتوعية بأهمية التبرع وفوائده والحث على المشاركة بإيجابيه في هذه الحملة بهدف توفير الدم للمرضى خاصة غير القادرين.

تأتى هذه المشاركة تعزيزا لدور الأكاديمية تجاه المجتمع المحلى وتماشيا مع الدور الإنساني والمسؤولية الاجتماعية في مد يد العون والمساعدة للمرضى والمحتاجين.