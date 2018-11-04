"أوعوا من الشعارات".. أقوى رسائل السيسي في جلسة "ما بعد الحروب والنزاعات"

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة "ما بعد الحروب والنزاعات آليات بناء المجتمعات والدول"، بمنتدى شباب العالم 2018، في شرم الشيخ.

"أوعوا من الشعارات"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشعوب التى تسعى إلى التغيير لا تدرك الفراغ الذى سينتج عن ذلك ويعج بالأشرار، موضحا:"الحكاية أنهم أرادوا التغيير بس ماكنوش يعرفوا إنه لما بيغيروا بيعملوا فراغ ضخم وكبير..هذا الفراغ ده لا يملئ إلا بالأشرار حتى لو كان الحكام اللى قبل كدا مش جيدين ..أيوه.. محدش هيقولوا ليكم الكلام ده خالص .. أوعوا من الشعارات والكلام المعسول الذى يقضى بكم إلى الضياع".

"اشتغلوا وأصبروا"

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بجلسة "ما بعد الحروب والنزاعات ..آليات بناء المجتمعات والدول" ضمن منتدى شباب العالم،قائلاً:" اشتغلوا وأصبروا وتحملوا وقاسوا وعانوا ..زى ما أنتم عاوزين، بس متعانوش فى الخراب، قاسوا زى ما أنتم عاوزين بالواقع اللى مش عاجبكم ..لكن متعانوش أنكم تدمروا بلادكم لأنها لن تعود..البلاد اللى راحت ولم تعد..افغانستان منذ 50 سنة ".

واستكمل قائلاً:"كام مليون ماتوا فى أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا، من يدفع هذا الثمن، أدوات الصراع تغيرت بعدما أصبحت الحرب المباشرة مكلفة جداً وتبعاتها خطيرة، تدمير الدول بشكل مختلف، إذا كنا نحترم الإنسانية بجد ونقول أننا بشر حقيقيين .. أنا بتكلم إنقاذ أوطان".

" بنعمل التحرك بنفتح أبواب الجحيم "

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجددا من "الانتحار القومى"، قائلا: "التحرك غير المدروس مش هقول أبدا إنه مؤامرة، فى تغيير واقعنا من خلال هذا التحرك، واحنا بنعمل التحرك بنفتح أبواب الجحيم على بلادنا، لأننا كنا بلد من البلاد المرشحة أنها تبقى كده".

وانطلقت مساء أمس السبت، فعاليات الدورة الثانية من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 5000 شاب من مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 6 نوفمبر الجاري.