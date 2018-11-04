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الوئام- السعودية| بالأسماء.. تعيين 47 معلما ومعلمة على المستوى الرابع

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:43 م
الوئام- السعودية| بالأسماء.. تعيين 47 معلما ومعلمة على المستوى الرابع
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

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أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن المشرف العام على الموارد البشرية في الوزارة، أصدر قرارا بتعيين ٤٧ معلمًا ومعلمة على المستوى الرابع.

 

وهنأ المتحدث باسم وزارة التعليم، المعينين والمعينات، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

 

والمعينون من المعلمين والمعلمات هم:

 

أسماء رزق الله مطر السلمي

ابتسام عبدالله غانم بن شيتان

أحمد سليمان مناكد العطوي

أسماء محمد صالح بن عمران الصبحي

أشواق نايف بن تراحيب العتيبي

الجازي مبارك شعيفان العصيمي

أماني محمد احمد الشيخي

براهيم حمود جزاع الشمري

بكر حميد مقبل الرشيدي

جواهر سحمى سعد القحطانى

حبيبه شريد نور المطيري

حمده سلامه بن عابد الحربي

خميس عبدالله بن جمعان الزهراني

رحاب سالم مرضي اللحياني

ريان محمد محمدحسن ميلاد

ريهام عبدالله بن محمد الحازمي

زهراء معيض سعيد الزهراني

زيد عباس بن علي المبارك

ساره محمد عبدالله العبدالوهاب

ساري عيسى محياء الحربي

سحر ابن جده محمد فتحي

سلطان بشير عيد العطوي

سلطان ضيف الله صالح الزهراني

سميه احمد ابراهيم المزروعي

شفاء صالح بن عفنان السلمى

طيبه سالم مرعي الشهري

عبدالعزيز عواض عوض المالكي

عبدالله حسن بن خليل آل عباس

عبدالله سالم بن علي الخليفه

عبدالله عيضه مريس الحارثي

عبدالله مرزوق شلوه الحربي

عبدالله يحى بن على نجمى

عزه عوضه بن عثمان الزهراني

علي احمد عبدرب الحسين ابوخليل

عيده عبدالله فلاج الشمري

غيداء سعيد عبدالله الشهراني

فاطمه عبدالله ثعيل الحارثي

مبارك سعود بن عواد العنزي

محمد راشد حمد الطيار

محمد سلامه خلف الشمري

مطلق محمد مطلق السبيعي

مها عبدالله محارب الحربي

ندى علي بن عيفان الزهراني

نوره سليمان بن زهيميل الرحيلي

هشام عبدالله محمد بن جديد

هند سعد عبدالخالق الغامدي

هند محمد بن حمود الكبكبى

                            

المصدر| صحيفة الوئام

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