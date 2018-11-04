ميناء دمياط يعلن عن مجموعة من المناقصات والمزايدات
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:33 مالفجر الاقتصادى
أعلنت هيئة ميناء دمياط عن مجموعة من المناقصات والمزايدات المتنوعة
أولاً : المناقصات العامة:
30- تـــــوريـــد وتــركـيــب مصعــد بانـــورامـا بمبنى خــدمــة العمـــلاء.
31- صيانة عدد (1) خزان أسمنتى سعة 1500م3 بمحطة مياه الشرب بالميناء.
32- توريد المواد والمهمات والأدوات الصحية الخاصة بأعمال السباكة وشبكات المياه والصرف العمومية ودورات المياه.
33- توريد وتركيب محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية قدرة 50 ك.ف.أ لمبنى الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية.
ثانياً: المزايدات العلنية العامة :
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24- بــيـــع أتـــربة ناتــج التكــــريــك بالميناء.
25- إدارة وتشغيل وصيانة مخزن كود (W08/3 ) بإجمــــالى مساحة (5000م2)على امتداد رصيف رقم (9) لمــدة ثــلاث سـنـوات.
26- إدارة وتشغيل وصيانة مخزن كود (W09/3 ) بإجمــــالى مساحة (3000م2)على تقاطـــع الطريق الشــــريانى والــطــــريـــق الــمـــــؤدى الـى رصــيــفـى (9 ،19) لمــدة ثــلاث سـنـوات .
27- استغلال وتأجير الوحدة رقم (305) بمساحة (17م2) بالدور الثانى علوى بمبنى مجمع المستثمرين لمدة خمس سنوات .
28- استغلال وتأجير الوحدة رقم (302) بمساحة (18م2) بالدور الثانى علوى بمبنى مجمع المستثمرين لمدة خمس سنوات .
29- استغلال وتأجير الوحدة رقم (241) بمساحة (26م2) بالدور الأول علوى بمبنى مجمع المستثمرين لمدة خمس سنوات.