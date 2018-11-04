"أصغر صانعة أفلام".. 3 فتيات تحدين المستحيل بابتكارات أسطورية في منتدى شباب العالم

شهدت فعاليات اليوم الثاني، لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم، حضور مثير لنماذج ناجحة من الشباب، منهم زوريل أدويل أصغر صانعة أفلام في العالم.

ركن الإلهام

وأطلق منتدى شباب العالم 2018، في نسخته الثانية بشرم الشيخ، عنوان فيديوهات "ركن الإلهام" للتركيز على الشباب الملهمين وتجاربهم المميزة، لإلقاء الضوء على نجاحاتهم، وإبراز إمكانياتهم ليكونوا عبرة إيجابية لأقرانهم.

زوريل أدويل

زوريل أدويل أصغر صانعة أفلام في العالم، هي فنانة ذات أصول إفريقية، تبلغ من العمر 16 عامًا، ولدت 2002، في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر أصغر صانعة أفلام في العالم، وتشتهر بأفلامها التي تهدف إلى الدعوة لتعليم الفتيات في إفريقيا، والتي بدأتها في عمر الـ12، والتقت بأكثر من 20 رئيس جمهورية ورئيس وزراء، وظهرت بمحطات تلفزيونية شهيرة منها BBC وCNN.

درجت في قائمة مجلة "ُNew African Magazine"ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في أفريقيا.

ريم مصطفى

وضمن الابتكارات والشخصيات الناجحة، عُرض فيلم بعنوان "نقطة تلاقي" للفنانة ريم مصطفى والذي يتحدث عن ضرورة أن يتعرف كل إنسان على أصله وتاريخه وهويته، حيث قامت هي برحلة لاستكشاف مصر، بدءًا من جنوب سيناء حيث جبل موسى وقبر هارون، ثم أسوان وأرض النوبة، ثم واحة سيوة، ثم انتقلت إلى مجمع الأديان بمصر القديمة، ومنها إلى الإسكندرية.

نادية مراد

أما نادية مراد الناشطة الحقوقية الأيزيدية، هي إحدى ضحايا تنظيم الدولة الذي قام بأخذها لتكون سبية عندهُ بعد أن تمكنَ من احتلال منطقتها وقتل أهلها في القرية من بينهم أمها وستة من أخوانها، لكنها بعد فترة استطاعت الهرب من قبضة داعش لوجهة آمنة قبل ترحيلها إلى ألمانيا لتتلقى العلاج من الأذى الجسدي والنفسي الذي تعرضت له من قبل داعش بما في ذلك الاغتصاب الجنسي والعنف وكافة أنواع التنكيل.

وظهرت نادية لاحقًا في عدة مقابلات تلفزيونية ولقاءات دبلوماسية منها لقائها المهم معَ مجلس الأمن الدولي، ثم زيارتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم شيخ الأزهر أحمد الطيب في شهر ديسمبر 2015، وحصلت نادية مراد على جائزة نوبل جائزة نوبل للسلام في 5 أكتوبر، 2018.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للناشطة الإيزيدية نادية مراد كشف خلالها عن أول توصية لمنتدى شباب العالم، قائلاً: "أقولك يا نادية؛ هنخلي أول توصية للمؤتمر دا الاعتراف بهذه الجرائم، وسنطالب العالم بالاعتراف بجريمة داعش وكل التنظيمات المتطرفة".

ويتضمن منتدى شباب العالم، في جلساته النقاشية الثرية التي يناقشها أيام الأحد والاثنين، جدول جلسات غنى بالمواضيع الهامة، وفق ما أعلن عنه الموقع الرسمي للمنتدى، حيث شمل الجدول 30 جلسة عن 18 محورًا، بالإضافة إلى محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب حفلتي الافتتاح والختام، وورش العمل التي تسبق عقد المنتدى.