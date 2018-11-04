وزير الاتصالات: نعمل على إصدار كارت موحد لكافة المستحقات التي يتلقاها المواطن

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وطرحها من خلال عدة منافذ كهيئة البريد لتصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية أو من خلال المنصات الرقمية وتطبيقات المحمول وغيرها على رأس أولويات الوزارة.





وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز" على هامش منتدي شباب العالم، اليوم الأحد، أننا نعمل بالتعاون مع البنك المركزي لإصدار كارت موحد لكافة المستحقات التى يتلقاها المواطن.





وتابع، أننا نعمل أيضًا على إقامة مباني تكنولوجية داخل الجامعات لتدريب الطلاب على كافة أفرع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما نعمل رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الشبكة التحتية للاتصالات أو شبكة المعلومات.



