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فورد F-150 رابتر تحصل على محرك "V8" من هينيسي (فيديو وصور)

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:21 م
فورد F-150 رابتر تحصل على محرك V8 من هينيسي (فيديو وصور)
فورد F-150 رابتر
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إن لك تكونوا مقتنعين بمحرك V6 على فورد F-150 رابتر, فيبدو بأن هينيسي توافقكم الرأي. حيث أعلنت هينيسي عن رزمة VelociRaptor لـ F-150 رابتر.

خارجياً, حصلت السيارة على صدامات أمامية وخلفية سوداء ضخمة, مجموعة من أضواء الـ LED في الأمام والخلف, جنوط قياس 20 إنش, نظام تعليق Stage 2 مخصص للطرق الوعرة بقياس 152 ملم, عجلات للطرق الوعرة من نوع BF Goodrich KM03, و الكثير من شعارات هينيسي في جميع أرجاء السيارة.

أما أسفل الغطاء, فزودت VelociRaptor بمحرك V8 سعة 5.0 لتر سوبرتشارج سعة 2.9 لتر وضغط يصل الى 7 psi. حيث يولد هذا المحرك قوة 758 حصان و 570 حصان. ويمكّن السيارة من التسارع من 0 الى 96 كم/س خلال 4.1 ثانية فقط وقطع مسافة الربع ميل خلال 12.2 ثانية فقط. ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

أما عن السعر فستكلف هذه السيارة 147,950 دولار. حيث ستوفر هينيسي 100 نسخة فقط لعام 2019.

فورد F-150 رابتر تحصل على محرك "V8" من هينيسي (فيديو وصور)
فورد F-150 رابتر تحصل على محرك "V8" من هينيسي (فيديو وصور)
فورد F-150 رابتر تحصل على محرك "V8" من هينيسي (فيديو وصور)
فورد F-150 رابتر تحصل على محرك "V8" من هينيسي (فيديو وصور)
فورد F-150 رابتر تحصل على محرك "V8" من هينيسي (فيديو وصور)
فورد F-150 رابتر تحصل على محرك "V8" من هينيسي (فيديو وصور)
فورد F-150 رابتر تحصل على محرك "V8" من هينيسي (فيديو وصور)
فورد F-150 رابتر تحصل على محرك "V8" من هينيسي (فيديو وصور)
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