توقيع اتفاقية بين تنزانيا ورواندا لبناء سكة حديد تربط بينهما

أعلنت الحكومتان الرواندية والتنزانية أنهما ستبدأن في ديسمبر المقبل بناء خط للسكة الحديد يربط بين مدينة ايسكا بتنزانيا وقرية كيجالي برواند، ومن المتوقع أن يكون طوله 571 كم.





وجاء هذا القرار بعد بيان من وزير النقل والمواصلات الرواندي ونظيره التنزاني اللذين كانا متواجدين في دار السلام لاستكمال استعدادات هذا المشروع ومعرفة تكاليفه كاملة وتوقيع الاتفاقية بين الدولتين.





وفي حال استكمال هذا المشروع، ستزداد حركة التجارة بين الدولتين وسيعمل على تسهيل عمليات استيراد وتصدير البضائع بين الدولتين، بالإضافة إلى سفر المواطنين.



