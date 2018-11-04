3 أمور تجنبيها لتفادي تساقط شعرك في الصيف

الصيف هو ملك فصول السنة إذ ينتظره الجميع بمنتهى الشوق للانطلاق والسفر وقضاء أوقات سعيدة في الإجازة الصيفية والمصايف الممتعة مع الأقارب والأصدقاء.





لكننا مع بدء فصل الصيف، نجد صعوبة بالغة فيما يخص العناية بالشعر وتساقطه وفقدانه حيويته ولمعانه فيبدو جافًا وغير صحي.





ولكن لا تقلقي، فخلال هذا المقال سنرصد لك ثلاثة أخطاء تقعين فيها حاولي أن تتجنبيها، وسنخبرك ببعض الخطوات الأساسية، للحفاظ على شعرك من التساقط في فصل الصيف.





1- كثرة التعرض للشمس

التعرض للشمس لفترات طويلة، يعرض شعرك للتلف وزيادة تعرقه ما يؤثر على بصيلات الشعر بصورة سلبية فتضعف وتتساقط، إضافة لتأثير الشمس على الطبقة الواقية والمغلفة للشعر لذا يجب الحرص على ترطيب الشعر باستمرار والابتعاد قدر الإمكان عن الشمس.





2- تعرض الشعر لماء البحر

مع إجازة الصيف يكثر السفر والتنزه بالمصايف والرحلات، وبالتالي يتعرض الشعر للمياه المالحة بالشواطئ وحمامات السباحة المحتوية على أملاح ومعادن يمكن أن تلحق الضرر بالشعر، ما يضر بالشعر ويؤدي إلى تساقطه.





وللحد من تأثير مياه البحر على شعرك طوال فصل الصيف، اغسلي شعرك بالمياه العذبة قبل السباحة وبعد الانتهاء منها، حتى لا تتغلغل المياه المالحة لبصيلات الشعر.





3- الإفراط في استخدام الحرارة

الإفراط فى استخدام الحرارة وأدوات تصفيف الشعر بشكل متكرر، وبالتالي ينعكس على زيادة تقصف الشعر وجفافه وتساقطه، لذا فعليك الاعتماد على تجفيف شعركِ بصورة طبيعية مع الهواء، واختاري التسريحات التي لا تتطلب حرارة عالية وتعطي شعركِ مظهرًا طبيعيًا وصحيًا دون تعريضه للحرارة، مثل الضفائر والشعر المجعد (الكيرلي) وكعكة الشعر.





نصيحة.. إذا اضطررتِ لاستخدام الحرارة على شعرك في المناسبات، فعليكِ خفض الحرارة في أثناء الاستخدام قدر المستطاع مع أهمية وضع كريم أو جل حماية على شعرك قبل التعرض للحرارة.





ثانيًا: اتبعي روتينًا كاملًا في 6 خطوات لترطيب شعركِ

- ابتعدي تمامًا عن الشامبوهات المحتوية على مواد كيماوية ضارة بشعركِ، خاصة أن الشعر يصبح أكثر جفافًا خلال فصل الصيف، ويحتاج إلى عناية خاصة ليظهر بشكل صحي ولامع، لذلك عليكِ اختيار نوعية جيدة من الشامبو مستوحاة من الطبيعة بمكونات نباتية غنية تساعد شعركِ على استعادة جماله ولمعانه، وتجنبي المنتجات المحتوية على البارابين والصبغات والسيليكون أو التي تحتوي على نسب عالية من سلفات الصوديوم "كبريتات الصوديوم" لتحمي شعرك من تأثيرها الضار.





- تجنبي غسل شعرك يوميًا لوقايته من الجفاف، إذ ينصح خبراء التجميل بغسل الشعر مرتين أسبوعيًا أو 3 مرات إن كان شعرك دهنيًا.





- داومي على قص أطراف شعرك المتقصف والتالف لإعطاء فرصة النمو للشعر بصورة صحية وقوية.





- احرصي على شرب الماء بكميات معتدلة لا تقل عن لترين يوميًا، لتعويض الرطوبة التي يفقدها الشعر بسبب التعرق.





- ارتدي غطاء شعر عند نزول حمام السباحة أو البحر، لحماية شعرك من الملح أو الكلور والمواد الكيماوية الضارة.





- إذا كنت غير محجبة، ارتدي قبعة لحماية شعرك من الشمس، وفي كل الأحوال احرصي على فرده في المنزل لتهويته.



