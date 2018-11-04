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6 علامات استفهام في قائمة المنتخب أمام تونس

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:13 م
6 علامات استفهام في قائمة المنتخب أمام تونس
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حسن موسى
 

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين المحليين للانضمام لمعسكر الفراعنة لمواجهتي تونس والإمارات المقبلتين، وشهدت القائمة ضم 16 لاعبا محليا بالإضافة لـ11 لاعبا محترفا تم الكشف عن اسمائهم منذ أيام.

 

وأثارت قائمة المنتخب العديد من التساؤلات والجدل بين جماهير الكرة المصرية، أولها كان بسبب عدم اختيار وليد سليمان لمعسكر الفراعنة على الرغم من ظهوره بشكل مميز للغاية مع فريقه، وقيادته الأهلي لوضع قدما للفوز بدوري أبطال إفريقيا بعد تسجيله هدفين في شباك الترجي.

 

بالإضافة لعدم ضم محمود علاء هداف الدوري ومدافع الزمالك الذي يقدم مستويات رائعة منذ بداية الموسم، وعدم ظهور عامر عامر أفضل حارس في الدوري والذي ضم أجيري أبو جبل حارس سموحة بدلا منه.

 

ضم طارق حامد أيضا أثار تساؤلا، والذي تعرض لإصابة مؤخرا ولا يشارك مع فريقه.

 

وقام أجيري بضم وردة وهو لايشارك بصفة أساسية مع فريقه بالدوري اليوناني.

 

الاستفهام الأخير كان بسبب ضم مروان محسن وصلاح محسن ومحمد هاني وهما لايشاركون بشكل رئيسي مع الأهلي.

 

المزيد عن: وليد سليمان منتخب مصر كورة رياضة تونس افريقيا أجيري
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