بعد 4 أيام من وفاته.. 'الصحفيين العرب' ينعي الإعلامي حمدي قنديل

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، الإعلامي الكبير حمدي قنديل، وذلك بعد 4 أيام من وفاته.





وأصدر الاتحاد اليوم، بيانًا، أكد فيه أن الراحل كانت حياته حافلة بالأعمال الإعلامية البارزة، ومن أهمها: "قلم رصاص، اسكاي نيوز عربية، ليل الخميس، رئيس التحرير"، مؤكدًا أنه كان صحفيًا وإعلاميًا من الطراز الأول، واشتهر بتقديم برامج تلفزيونية تحلل وترصد الأوضاع السياسية والاجتماعية العربية، كما حصل على عدة جوائز إعلامية من مؤسسات صحفية عربية، فضلًا عن تلقيه عددًا من المراكز الهامة، كرئيس لاتحاد إذاعات الدول العربية، ومدير للإعلام في منظمة اليونسكو.





وكان توفي الإعلامي الراحل حمدي قنديل، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 82 عامًا، وشُيعت جنازته من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.