قائمة منتخب مصر للقاء تونس.. 9 مدافعين و11 لاعب وسط و3 جدد

ضم خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر 27 لاعبًا في قائمة الفراعنة للمعسكر المقبل استعدادًا لمباراة تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019.





وجاء في الوجوه الجديدة أحمد أيمن منصور من بيراميدز وطاهر محمد طاهر من المقاولون العرب وعمرو السولية من الأهلي





قائمة منتخب مصر أمام تونس

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ومحمود حمدي "الونش" وباهر المحمدي ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وأحمد المحمدي وأحمد حجازي وعمرو طارق

خط الوسط: عمرو السولية وطارق حامد ومحمد محمود وإسلام جابر وطاهر محمد طاهر ومحمد النن ومحمود حسن تريزيجيه وعلي غزال وعمرو وردة وسام مرسي وحسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن وصلاح محسن ومحمد صلاح





وينطلق معسكر منتخب يوم 12 من نوفمبر الجارى بمدينة برج العرب حتى موعد مباراة تونس المقرر لها يوم 16 من نفس الشهر على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.



