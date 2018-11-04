ضبط 324 عملة أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

تمكنت وحدة المنافذ الأثرية بمطار القاهرة الجوي، بالتعاون مع إدارة تأمين الركاب من ضبط 324 عملة معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة، وذلك أثناء محاولة أحد الركاب تهريبهم خارج البلاد.

صرح بذلك حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، موضحًا أنه فور ضبط هذه العملات مع الراكب قامت وزارة الآثار بتعيين لجنة أثرية لمعاينة العملات وبعد التأكد من أثريتها قامت اللجنة بتحرير محضر بالنيابة العامة بجميع المضبوطات ومصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لعام 2010.

ومن جانبها، قالت إيمان عبد الرؤوف مدير عام المنافذ الأثرية، إن العملات ترجع للعصر العثماني وعهد السلطان حسين كامل والملك فؤاد والملك فاروق حيث يتضح ذلك من بعض الصور والكتابات التي حفرت عليها.

وأضافت، أنه سيتم متابعة القضية بالنيابة المختصة واستصدار قرار بتسليمها لوزارة الآثار على ذمة القضية وحفظها بمخازن الوزارة لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية.