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وزير الخارجية: لا يمكن درء شرور الإرهاب إلا باستئصاله كاملا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:56 م
وزير الخارجية: لا يمكن درء شرور الإرهاب إلا باستئصاله كاملا
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هدى عبدالرازق
 
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك سمة اتسمت بها صراعات المنطقة وهى استغلال الإرهاب فيها جميعًا.

وأشار "شكري"، خلال جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول ما بعد الحروب والنزاعات" ضمن منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، إلى أن الإرهاب يبغي الهيمنة والسيطرة، ولا يمكن درء شروره إلا من خلال الاستئصال الكامل.

وأكد أن مصر تسعى للعمل بعيدًا عن الطائفية والتمييز، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة.

وانطلق مساء أمس منتدى شباب العالم في دورته الثانية من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.
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