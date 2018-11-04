"أزهريون على المنهج" بجامعة الأزهر ينظم ندوة بعنوان "زيادة الروح والانتماء"

نظم فريق أزهريون علي المنهج بكلية التجارة بجامعة الأزهر، ندوة بعنوان "زيادة الروح والانتماء" بأحد مدرجات الكلية، دُعي للتحدث فيها اللواء قوات مسلحة حمدي لبيب، الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية بمشاركة 200 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



كما نظم الفريق، ندوة بعنوان "قراءة في الفكر الإلحادي المعاصر" بالقاعة الرئيسية بالكلية، حاضرها الدكتور عمر الشريف، أستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس بمشاركة 200 طالب.