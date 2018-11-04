تأشيرة "الشاطر" لحضور ندوة الإسلاميين بـ"الجزيرة" ضمن أحراز "التخابر مع حماس"

واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس".

وكشف القاضي محمد شيرين فهمي عن حرز يحتوي تأشيرة خيرت الشاطر لحضوره ندوة الإسلاميين بـ"قناة الجزيرة".

وعرض رئيس المحكمة، الحرز والذي تضمن إيميل مرسل من محمد عبد العاطي إلى خيرت الشاطر، بعنوان "المهندس خيرت الشاطر مرفق التأشيرة والتذكرة لحضور سيادتك ندوة الإسلاميين والثورات العربية بمركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، وقد تم الحجز على الدرجة الأولى وكذلك حجز جناح لكم في فندق شيراتون ومرفق نسخة من البرنامج، وفيها الجلسة الخاصة بكم والموضوع الذي ستتحدثون فيه، وبخصوص الاستقبال في المطار فإنه ترتب استقبالكم من قبل المراسم التابعة لقناة الجزيرة وسوف تنقلقم إلى مقر إقامتكم، الرجاء تأكيد استلام التذكرة والتأشيرة والبرنامج مع التحية والتقدير محمد عبدالعاطي منسق الندوة" والإيميل مؤرخ 5 سبتمبر 2012.

وكما عرضت المحكمة، إيميل آخر من محمد عبدالعاطي يشير فيه إلى صفته كمنسق ندوة الإسلاميين والثورات العربية بمركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية وموجه إلى خيرت الشاطر يطلب منه التأكيد على الحجز المبدئي لإصدار التذكرة والتأشيرة، وأعلى الصحيفة رد بعبارة: "بدلا من السفر من إسطنبول يوم الاثنين 9 أكتوبر، برجاء تعديل موعد ومكان السفر ليكون من القاهرة يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2012، وبالنسبة للعودة فهي مناسبة إن شاء الله كما هي يوم الخميس الموافق 13 سبتمبر وجزاكم الله خيرًا مكتب المهندس خيرت خالد سعد".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.