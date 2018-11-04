نصائح وقائية يجب اتباعها مع دخول فصل الشتاء

مع دخول فصل الشتاء تشهد حالة الطقس تقلبات مناخية متغيرة ومفاجئة، لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها مع دخول فصل الشتاء للحفاظ على الصحة من الأمراض الفجائية، ولحماية نفسك من برودة الجو:-





- قم بعمل جولة داخل منزلك لاكشاف الأشياء التي تحتاج إلى صيانة مثل زجاج نوافذ الغرف والمطبخ والحمامات وفيش الكهرباء.





- عند الخروج من المنزل تأكد من ارتدائك ملابس كافية لحماية الجسم من تقلبات الطقس المفاجئة.





- بالنسبة للأطفال يجب دائمًا تدفئة وثقل الملابس على منطقة الصدر، وعند الخروج من المنزل يجب ارتداؤهم طبقات من الملابس حتى يمكن خلع إحدى القطع فى حالة حدوث بلل بها، لتفادي إصابة بشرة الطفل بالرطوبة.





- يجب عدم إطالة الوقوف والسير بالأطفال في الشوارع لتفادي إصابتهم بالبرد أو الأمراض الصدرية، التي تصيبهم في تلك السن، وعلى رأسها الالتهاب الرئوي.





- يجب عدم الجلوس بالأطفال بجوار زجاج السيارة وهو مفتوح، وإن دعت الضرورة لأى ظرف من الظروف لذلك، ضع الطفل على الأرجل بينك وبين الذى يجلس بجواره في منتصف المقعد، وتـأكد من تغطية رأس الطفل وتدفئته بشكل جيد.





- الأطفال الكبار يرجى عدم السماح لهم باللعب خارج المنزل أثناء نزول المطر أو هبوب الرياح وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء، خاصة عند سقوط الأمطار أو الرياح، وينطبق ذلك على الأسرة والطفل.



