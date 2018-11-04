في "التخابر مع حماس".. أسماء الإخوان الواردة أسماءهم في خطابات وظائف خليج السويس

واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس" بفض أحراز القضية، وتبين تواجد بريد سير ذاتية لعناصر الإخوان بشأن وظائف خليج السويس.

وقام المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، بمواصلة فض أحراز القضية والتي من بينهم حرز الصحيفة رقم 347، وهو عبارة عن إيميل من أحمد النجار إلي شحاتة عبدالله شحاتة خطاب، ويتضمن "السير الذاتية للمرشحين بشأن وظائف مصرفية بمنطقة خليج السويس، وقرين عبارة توصيف أصحاب السير الذاتية الأستاذ محمد فودة - إخوان، الدكتور أشرف توابة - إخوان، أستاذ محمد فخر ندي - إخوان، أستاذ عبدالحكيم إبراهيم عطية - إخوان، دكتور عاطف عبدالمغني رجب - مسجل شخصية كفء ويتسم بالنزاهة ومتعاطف مع الفكرة الإسلامية، وأستاذ أسامة عفيفي - مسجل شخصية كفء ويتسم بالنزاهة ومتعاطف مع الفكرة الإسلامية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.