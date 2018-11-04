ختام دورة إعداد المدربين المعتمدينTOT









أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز التعليم الكبار، اليوم، عن ختام دورة إعداد المدربين المعتمدين بحضور كوكبة من المتدربين المتميزين من مختلف القطاعات والتخصصات (من مصر والكويت).





حيث قام فريق العمل المتدرب بتقديم العروض للسادة الحاضرين ضمن متطلبات إعتمادهم من المركز .





كما شكر الدكتور إسلام السادة المدربين والمتدربين ولجنة الإعتماد ولفريق مركزي تعليم الكبار والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب.



