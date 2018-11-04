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ختام دورة إعداد المدربين المعتمدينTOT

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:39 م
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اية حمروشي
 


أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز التعليم الكبار، اليوم،  عن ختام دورة إعداد المدربين المعتمدين بحضور كوكبة من المتدربين المتميزين من مختلف القطاعات والتخصصات (من مصر والكويت).

حيث قام فريق العمل المتدرب بتقديم العروض للسادة الحاضرين ضمن متطلبات إعتمادهم من المركز .

كما شكر الدكتور إسلام السادة المدربين والمتدربين ولجنة الإعتماد ولفريق مركزي تعليم الكبار والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب.

ختام دورة إعداد المدربين المعتمدينTOT
ختام دورة إعداد المدربين المعتمدينTOT
ختام دورة إعداد المدربين المعتمدينTOT
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