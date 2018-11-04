شيرين الشوربجى: الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى يعكس امكانات مصر الاقتصادية





تنطلق صباح غداً فعاليات معرض الصين الدولى الأول للواردات والذى تشارك فيه مصر بجناح متميز يضم 38 شركة وبنكين هما بنك مصر والبنك الاهلى





وحول الاستعدادات الخاصة بالجناح المصرى أوضحت شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات ان الجناح تم تصميمه بأسلوب يعكس حضارة مصر والتطور الهائل الذى تشهده خلال المرحلة الماضية، حيث ينقسم الجناح الى قسمين الأول يشمل الجناح الوطنى وتشارك فيه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات ووزارات التخطيط والاستثمار والسياحة فضلاً عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بينما يشمل الجناح الثانى مشاركة شركات القطاع الخاص والتي يصل عددها الى 38 شركة في قطاعات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج فضلاً عن مشاركة القطاع المصرفي ممثل في بنكى مصر والبنك الاهلى





وأشارت الى ان المشاركة المصرية القوية في هذا المحفل الدولى الهام تستهدف فتح نوافذ جديدة امام الصادرات المصرية الى السوق الصينى خاصة في ظل حالة التقارب الكبيرة في العلاقات المصرية الصينية المشتركة وهو الامر الذى انعكس على اختيار مصر كأحد دول ضيوف شرف المعرض





وأضافت الشوربجى ان الترويج للسياحة المصرية وجذب الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصرى تمثل احد اهم محاور المشاركة المصرية في هذا المعرض حيث من المقرر عرض أهم فرص الاستثمار في مصر وبصفة خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذا رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة إلى جانب ترتيب لقاءات ثنائية للشركات المصرية مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين .







