خبير معارض: إعلان شرم الشيخ مدينة عالمية للمؤتمرات "ضرورة"

طالب أحمد مهران، خبير صناعة المعارض، بإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة عالمية للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث تمتلك كل مقومات النجاح من بنية تحتية وإمكانيات تكنولوجية وفنادق ومساحات تناسب كافة أنشطة المعارض المختلفة ومناخ ساحر طوال العام، يساعد في جذب ملايين السائحين.





وأضاف أنه لا بد من استغلال فرصة إقامة منتدى شباب العالم، على أرض مدينة شرم الشيخ، واستضافة ٥ آلاف شاب، من جميع دول العالم، لإعلان شرم الشيخ مدينة عالمية للمعارض والمؤتمرات، فنحن لسنا أقل من الدول المحيطة بنا، والتي نجحت أن تكون على رأس الدول الرائدة في المعارض والمؤتمرات.





وأشار إلى أن صناعة المعارض، لم تعد رفاهية كما كان ينظر لها في الماضي، حيث أصبحت صناعة مهمة، وتساهم في جذب استثمارات جديدة، كما أنها توفر الآلاف من فرص العمل وتعمل على جذب ملايين السائحين.





وتابع أن إمارة دبي، استطاعت أن تصبح خلال ٢٠ عامًا، رائدة في مجالي المعارض والمؤتمرات، في منطقة الشرق الأوسط، ونجحت في جذب أكثر من ١٠ ملايين سائح سنويا للمعارض والمؤتمرات التي تقام على أراضيها.